حمو بيكا لـ”هاني شاكر” اتنمرت عليا بس كفاية بالله عليك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر الفنان الشعبي ومؤدي المهرجانات حمو بيكا على حسابه “فيس بوك” صورة له من لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” وعلق عليه برسالة للفنان هاني شاكر وللمتنمرين عليه قال فيها: يا جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع وتعبان، كفاية تنـمر عليا، اتنـمر عليا مرة واتنين وتلاتة ولسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟! أنا بني آدم زي زيكم والله ..

وتابع: “الاستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنـمرت عليا وأنت اخويا الكبير وانا مسامح والله بس كفاية بالله عليك،، انا اه مش بعرف اقرا واكتب بس ربنا خلقلي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر؟!”.

وأضاف: “أنا 5 سنين بعاني وبعافر بس هما شايفين إن احنا مبسوطين وفرحانين، لا أنتوا اللي مبسوطين وانتوا اللي معاكم ومعاكم كتيييير وعندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم .. هو ليه لما يكون معايا حاجة حد يبصلي فيها وعايز ياخدها؟!، ده غير مرضي اللي بدفعله في الشهر كتير أوي”.

وقال: “حسوا بيا، لو غلطت في حاجه تعالي وحاسبني وعلمني الصح من الغلط.. فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير محدش يعلم بيها إلا ربنا،، أرجوكم كفاية”.

واختتم رسالته قائلاً: “ياريت تحكموا بينا بالعدل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”.. وكفاية تنمر عليا وافتكروا كلام ربنا: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ”.. وفي النهاية شكراً لكل حد بيدعمني وبيحبني”.