أول صورة للإبن الوحيد للفنانة “فريدة سيف النصر” التي دائمًا ما تتحدث عنه في الإعلام… هل يشبه والدته؟ – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 06:57 مساءً - تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين على السوشيال ميديا مجموعة من الصور لنجل الفنانة فريدة سيف النصر الوحيد الذي دائمًا ما تتحدث عنه في الإعلام، وذلك بعد تصدرها الترند حيث أنها تقدم شخصية كوميدية خلال موسم دراما رمضان 2022 الحالي.

وتفاعل المتابعين مع الصور بشكلٍ لافت، وعلّق البعض مؤكدًا أن “محمد” نجل الفنانة يُشبه والدته بشكل كبير، فيما نفى البعض الآخر وجود أي تشابه يجمع فريدة سيف النصر مع إبنها الشاب.

وكانت الممثلة فريدة سيف النصر احتفلت قبل عدة أعوام بزفاف ابنها محمد نجل لواء الشرطة أسامة الشافعي، في حفل كبير. وحرص على حضور حفل الزفاف عدد من النجوم لتهنئة العروسين على الزواج وكذلك مساندة الفنانة الشهيرة وعلى رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

من هو زوج فريدة سيف النصر؟

وتزوجت فريدة سيف النصر في سن صغيرة من اللواء أسامة الشافعي، ولم يكن هذا الزواج برضاها حيث أن والدها أجبرها على ذلك، وذلك بسبب تمثيلها في أحد الأفلام وهي صغيرة فأعجب بها الكثير فقام والدها بتزويجها من أجل أن تكون مسؤولة عن منزل وأسرة، وقد أنجبت فريدة إبنها الوحيد “محمد” ولكنها أنفصلت عن زوجها بسبب خيانته لها، ولم تتزوج بعد ذلك وقررت الإهتمام بإبنها، وذلك بحسب تصريحاتها.

فريدة سيف النصر بمسلسل «رانيا وسكينة» رمضان 2022

من ناحية أخرى، تخوض الفنانة فريدة سيف النصر تجربة الدراما الكوميدية في موسم رمضان 2022 الحالي، وذلك من خلال «مسلسل رانيا وسكينة»، الذي تشارك في بطولته بجانب روبي، مى عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، وعدد أخر من النجوم

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد شاركت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير «فيسبوك»، صور لها من كواليس مسلسلها الجديد “رانيا وسكينة” بصحبة أبطال العمل.

وعلّقت فريدة سيف النصر على الصور قائلة: “ الست ياقوت اللي يعاديها يموت ؟احلي حاجه كاست بحبهم وبيحبوني وأحلي مقابله من حبايب قلبي روبي حبيبتي وعشرة مسلسل بدون ذكر أسماء.ومي عمر من الفتوه والحب اللي ربط ارواحنا لله وفرحتنا بمقابلتنا الحمدلله ..والجميله الرقيقه..المخرجه شيرين عادل التي تعشق الممثل ولاتقتل إبداعه..أما حافظ بقي مشكله..رانيا وسكينه في رمضان علي MBC مصر..من كتابة المبدع..محمد صلاح العزب.شكر خاص للي عامله لهم تاج..لأن كل كلمه حلوه وصلت لي الحمدلله عالمحبه في الله ”.

ومسلسل “رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة النجوم روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.

وتدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا (مي عمر) من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكينة (روبي)، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.

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