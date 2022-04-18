“أروع زوجة”.. ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي ديفيد بيكهام، بعيد ميلاد زوجته المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، التي أتمت عامها الـ 48.

وفي هذه المناسبة، نشر بيكهام صورةً رومانسيةً لهما على تطبيق “انستغرام” وأرفقها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لأروع زوجة وسيدة أعمال، أتمنى لكِ يوماً رائعاً، كلنا نحبك كثيراً”.

وقد حرص أولاد الثنائي على معايدة والدتهم وشارك روميو صورةً له مع والديه في أحد المطاعم وأرفقها بتعليق: “عيد سعيد لأروع أم في العالم، أحبك جداً”. كما نشر كروز صورةً له مع والدته عندما كان صغيراً.

ونشرت فيكتوريا عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” فيديو لابنتها هاربر سفن بينما تقرأ رسالة معايدتها وقد اختارت أن تكون صورتهما على غلافها. وعلقت الأم على الفيديو معبرةً عن سعادتها وامتنانها.

يذكر أن عائلة بيكهام كانت مشغولة في الفترة الأخيرة بتحضيرات زفاف ابنها بروكلين والممثلة نيكولا بيلتز الذي كلف 3 ملايين دولار.

وقد فرض العروسان إجراءات أمنية مشددة في الحفل لعدم نشر أي صور، وطلبوا من ضيوفهما عدم استخدام هواتفهم خوفاً من تسريب تفاصيل وصور الحفل التي حظيت مجلة “فوغ” حصرياً بحق نشرها.