مفاجأة لجمهور فرقة BTS في يونيو المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حفل موسيقي أحيته فرقة BTS مؤخراً في لاس فيغاس؛ أعلنت للجمهور عن أن تاريخ 10 يونيو/ حزيران 2022 سوف يكون تاريخاً مهماً، وعلى الفور اعتبره أغلب الحضور تلميحاً لموعد عودتهم لتقديم ألبوم جديد، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

إضافة إلى ذلك، كانت وكالة بيج هيت ميوزيك المسؤولة عن إدارة أعمال الفرقة، قد أكدت أن الفرقة سوف تعود للجمهور بألبوم جديد من المقرر أن يطرح يوم 10 يونيو/ حزيران 2022، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الألبوم حتى الآن. وسيكون يونيو مناسبة أيضاً لاحتفال الفرقة بذكرى تأسيسها التي توافق 13 يونيو عام 2013.

يشار إلى أن الألبوم سيأتي بعد مرور حوالي عام تقريباً من إطلاق أحدث أغانيهما وهما “Permission to Dance” و”BUTTER”.

وكانت فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS قد حققت رقماً قياسياً جديداً في سجل الفعاليات المنقولة مباشرة على شاشات دور السينما؛ حيث حطمت الأرقام بعائدات بلغت 32.6 مليون دولار من بث حفلها الذي أقيم في سيؤول وبث في صالات السينما في جميع أنحاء العالم.

وأقيم الحفل في 12 مارس/ آذار 2022 في العاصمة الكورية الجنوبية، ضمن جولة الفريق الشهير، وعُرض مباشرةً على 3711 صالة سينما في 75 دولة، بحسب ما ذكرت مجلة “فاريتي”.

كما ورد في تقرير المجلة أن إجمالي إيرادات تذاكر حضور الحفل بلغ في 803 صالات من مسارح السينما في أميركا الشمالية 6.84 ملايين دولار، بمتوسط معدل 8.500 دولار لكل سينما، وعلى ذلك فإنه ثاني أفضل متوسط معدل بعد فيلم “ذا باتمان”، الذي حقق 15.621 دولاراً.

ولقي الحفل طلباً واسعاً في شباك التذاكر بالولايات المتحدة، في حين وصل سعر التذكرة إلى 35 دولاراً، على الرغم من أن متوسط معدل سعر التذكرة في دور السينما بأميركا الشمالية يبلغ 9 دولارات، ولكن ذلك لم يقف عائقاً أمام محبي الفريق، فنَفِدَتْ التذاكر بالكامل في عدد من دور السينما المتعددة الشاشات في لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ودالاس، وهيوستن، وشيكاغو.

وقد عرض الحفل في أقل من 1000 صالة سينما، ورغم ذلك احتل قائمة أعلى 5 مراكز في إيرادات السينما الأميركية نهاية الأسبوع الأخير؛ حيث حل في المركز الثالث بعد فيلم “ذا باتمان”، الذي حقق 66 مليون دولار من عرضه في 4417 سينما، وفيلم توم هولاند “أنشارتد”، الذي حقق 9.2 ملايين دولار من عرضه في 3725 صالة سينما في أميركا الشمالية.