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ثاندي نيوتن تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 24 عامًا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت الممثلة الأمريكية ثاندي نيوتن عن زوجها اول باركر بعد زواج دام 24 عاما،حسبما ذكر تقرير إخباري.

وتأتي هذه الأنباء بعد 4 أيام من نفي نيوتن / 49 عاما/ ما تردد عن أنه تم طردها من فيلم ” ماجيك مايك” الجزء الثالث بعد مشادة مع بطل الفيلم تشانينغ تاتوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن نيوتن كانت تعاني من مشاكل عاطفية وأسرية بعد انفصالها عن زوجها / 52 عاما./ ولدى الاثنان ثلاثة أبناء هم ريبلي / 21 عاما/ و نيكو 17/ عاما/ و بوكر / 8 أعوام.

وأشارت التقارير إلى أن العاملين في تصوير الفيلم كانوا يشعرون بالقلق بشأن صحة نيوتن خلال تصوير الفيلم في لندن، حيث توجه إليها وكيلها في محاولة ” لتهدئة الأمور”.

وقال مصدر ” هناك الكثير من الأمور تحدث في حياتها الشخصية، فلقد انفصلت هي عن زوجها . لقد بدت متوترة ”، وأضاف” فريق نيوتن يريد أن تذهب لمصحة للحصول على الدعم لصحتها العقلية “.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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