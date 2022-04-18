ثاندي نيوتن تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 24 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت الممثلة الأمريكية ثاندي نيوتن عن زوجها اول باركر بعد زواج دام 24 عاما،حسبما ذكر تقرير إخباري.

وتأتي هذه الأنباء بعد 4 أيام من نفي نيوتن / 49 عاما/ ما تردد عن أنه تم طردها من فيلم ” ماجيك مايك” الجزء الثالث بعد مشادة مع بطل الفيلم تشانينغ تاتوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن نيوتن كانت تعاني من مشاكل عاطفية وأسرية بعد انفصالها عن زوجها / 52 عاما./ ولدى الاثنان ثلاثة أبناء هم ريبلي / 21 عاما/ و نيكو 17/ عاما/ و بوكر / 8 أعوام.

وأشارت التقارير إلى أن العاملين في تصوير الفيلم كانوا يشعرون بالقلق بشأن صحة نيوتن خلال تصوير الفيلم في لندن، حيث توجه إليها وكيلها في محاولة ” لتهدئة الأمور”.

وقال مصدر ” هناك الكثير من الأمور تحدث في حياتها الشخصية، فلقد انفصلت هي عن زوجها . لقد بدت متوترة ”، وأضاف” فريق نيوتن يريد أن تذهب لمصحة للحصول على الدعم لصحتها العقلية “.