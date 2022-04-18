شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى الصغيرة: تجسيدي لشخصية والدة يسرا فى "أحلام سعيدة" تحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة سمية الألفي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل "أحلام السعيدة" الذي تشارك به خلال الموسم الرمضاني، حيث تجسد شخصية "فوزية" والدة "ديدي هانم" يسرا.

وأضافت، "حلمي تحقق بالعمل في مسلسل "أحلام سعيدة" مع يسرا، حيث تم ترشيحي للعمل من قبل المخرج عمرو عرفة، وهو الأمر الذي حمسني للتركيز على الشخصية لأثبت له انني علي قدر الثقة، بجانب ان هذا الدور يعد بالنسبة لي فرصة كبيرة لابد من اغتنامها".

وأكملت، "كان تحدي كبير أن أكون وسط كل هؤلاء النجوم، وتقديم شخصية والدة يسرا، وساعدني علي تقديم الدور توجيهات المخرج عمرو عرفه، و سيناريو و حوار هالة خليل الذي جعلني أشعر بكل كلمة أقولها".

وأشارت إلى أنها طوال عمرها وهي متأثرة بالنجمة يسرا، خاصة دورها في فيلم "اسكندرية كمان و كمان" بشخصية (نادية) و دور (امل) في فيلم "حدوتة مصرية" كانا من أهم الأدوار المؤثرة في حياتها.

سمية الألفي هي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، ودرست تمثيل و اخراج و فنون بصرية في الجامعة الامريكية، كما درست الفلسفة وعلم النفس، اسند اليها اول بطولة لها في فيلم "ورد" اثناء دراستها في الجامعة، وشاركت في مسلسل "الحب فرصة اخيرة"، و "لدينا أقوال اخري".