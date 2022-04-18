شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار.. أحمد مجدي لـ محمد رمضان هجيبك يعني هجيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توصل المقدم علاء لخيط سيقوده إلى ماهر والآثار التي بحوزته، نشر النجم أحمد مجدي على حسابه الرسمي في إنستجرام لقطات من المشهد الذي يرى فيه لأول مرة وجه ماهر (محمد رمضان) على كاميرات المراقبة في الحلقة الـ16 من مسلسل "المشوار"، وكتب مجدي عبارة "هجيبك يعني هجيبك"، مع توجيه المنشور إلى حساب النجم محمد رمضان.

وفي "المشوار" يقدم مجدي دور المقدم علاء البحيري، ضابط المباحث الذي يحقق في قضية آثار مسروقة من المتحف المصري وضُبط جزء منها في منزل رجل الأعمال وجيه (أحمد كمال)، لكن أهم قطع المجموعة الأثرية لا تزال بحوزة ماهر وزوجته ورد (محمد رمضان ودينا الشربيني).

وكانت اكتشفت دينا الشربيني في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المشوار خيانة زوجها ماهر (محمد رمضان) لها، حيث سمعت كلامه مع عزة (ندى موسى) وهو يخبرها عن شامل (أحمد صفوت) لتجيبه الأخيرة بأن يبتعد عنها، وتدخلت ورد (دينا الشربيني) أثناء حديثهما لتسأل عما يدور بينهما، لتخبرها عزة عن محاولة ماهر خيانتها معه، ولكنها لم تخبرها حتى لا تفسد حياتها وتتسبب في طلاقها.

وانهارت ورد بعدما علمت خيانة ماهر لها، وطردته من الشقة، في الوقت الذي حاول فيه ماهر الدفاع عن نفسه، وسط صمت وبكاء ورد، وفي النهاية تركها في المنزل لتبكي وحيدة وهي غير مصدقة ما حدث.

مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، وبطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل وكارولين خليل، وإنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر)، وهو يُعرض يومياً على قنوات DMC وDMC دراما، إضافة لمنصة WATCH IT.