شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: الجمهور تعلق بشخصية شريفة هانم فى "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة أنوشكا لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال على مسلسل "راجعين يا هوى" الذى يعرض حالياً فى الموسم الرمضانى، مشيرة إلى أن المسلسل لاقى نجاحاً كبيراً وذلك يرجع لعدة معطيات، آبرزهم النص الأصلى الذى كتبه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وصياغته بحرفية شديدة من السيناريست محمد سليمان عبد المالك.

وأضافت أنوشكا، أن شخصية "شريفة هانم" مركبة للغاية، وتعلق بها الجمهور بشكل كبير، لاسيما أنها شخصية مثقفة وأرستقراطية وفى نفس الوقت هي شخصية تقع تحت الخلافات والأزمات العائلية، حيث أنها طوال الوقت في مشاكل مع زوجة شقيق زوجها المتوفى، فضلا عن أنها تحاول أن تكسب كل شيء في عائلة أبو الهنا.



أنوشكا

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.