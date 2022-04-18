أجمل نجمات السينما.. أشتهرت بدورها مع العندليب.. وطلّقها زوجها بسبب الرقص ثم إرتدت الحجاب واختفت عن الأنظار.. لن تصدق من كانت في شبابها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 05:43 مساءً - أشتهرت الفنانة المعتزلة أميرة بالملامح الطفولية وخفّة الظل ما جعلها قريبة من الجمهور المصري، ولكن ذلك القُرب لم يدم طويلًا فانحصر تاريخها الفني في نحو 30 عملاً، من أشهرها أفراح مع حسن يوسف، وأبي فوق الشجرة مع عبدالحليم حافظ.

ولدت أميرة واسمها الحقيقي (كريمة علي)، في العام 1945، ولأنها ابنة أسرة فقيرة لم تكمل دراستها و تعليمها وجاءت من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة وهي في العاشرة من عمرها.

شُغفت أميرة بالرقص وعملت راقصة فنون شعبية في فرقة عاكف ثم تحولت إلى راقصة شرقية في فندق هيلتون النيل، تحت اسم مستعار هو زهور، ولكن مع الوقت شكا الرواد الأجانب من صعوبة نطقه، فقررت إدارة الفندق تغييره إلى أميرة، والذي لازمها طوال مشوارها الفني.

توالت عليها العروض بعد ذلك من الفنادق والملاهي الليلية الشهيرة، وسافرت إلى دول أوروبية لتقديم فقرات راقصة في بلجيكا، وسويسرا، وهولندا، وإيطاليا، وقد بدأت في تلك المرحلة التفكير في خوض تجربة التمثيل لضمان الاستمرار، إذ كانت تعجب بتاريخي تحية كاريوكا وسامية جمال، وحرصت على اتباع خطواتهما.

تلقت دروس الإلقاء على يد الفنان القدير عبدالوارث عسر، وشاركت في أفلام عدة مثل أفراح، زوجة غيورة جدًا، وأنا وزوجتي والسكرتيرة، ثم توقفت عن التمثيل بعد زواجها من أحد رجال أعمال وإنجابها طفلها طارق، ولكن الحنين إلى الرقص والتمثيل راوضها من جديد ما أدى إلى انفصالها عن زوجها.

قدمت بعد ذلك أفلامًا اتسمت بالطابع التجاري مثل في الصيف لازم نحب مع سمير صبري، واحترسي من الرجال يا ماما مع محمد عوض، وبعد آخر أفلامها مع حبي وأشواقي العام 1977 اختفت عن الأنظار وفضّلت التركيز على حياتها الشخصية.

والمعروف أن أميرة هي بطلة العديد من أفلام الستينيات والسبعينيات منها: نحن لا نزرع الشوك، مع شادية، وأبي فوق الشجرة مع عبد الحليم، حيث جسدت دور شقيقته، بالإضافة إلى مشاركتها كبطلة في فيلم أنا وزوجتي والسكرتيرة، مع أحمد رمزي وزبيدة ثروت وحسن مصطفى.

آخر ظهور للفنانة المعتزلة أميرة

ظهرت الفنانة المعتزلة أميرة مؤخرًا خلال عرض أزياء لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أقيم داخل أحد فنادق القاهرة والذي حمل عنوان: ليلة في حب لبنان، لدعم الدولة الشقيقة، بحضور عدد من نجمات الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

الفنانة المعتزلة أميرة حضرت بصحبة صديقتها مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، وسمحت بالتقاط الصور لها مع نجمات الفن المكرمات خلال الاحتفالية منهن نادية الجندي، ولبلبة، الإعلامية هالة سرحان والنائبة البرلمانية صبورة السيد وصديقتها زينات الشال.

وظهرت أميرة مؤخرًا مرتدية الماسك خلال الاحتفال بعرض مسلسل: موضوع عائلي، لنجلها المنتج المعروف أحمد الجنايني، حيث كانت بصحبة شقيقه الأكبر المنتج طارق الجنايني.

كما شهدت جنازتا النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وجود الفنانة المعتزلة أميرة، حيث كانت في مقدمة الحضور، خاصة أنها كانت صديقة مقربة للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين.

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