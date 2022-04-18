رئيس البرازيل يعّلق ساخراً على تغريدة فنانة.. ويتلقى "بلوك"

محمد الفلاح - الإثنين 18 أبريل 2022

حجبت المغنية البرازيلية أنيتا الرئيس جايير بولسونارو من حسابها في "تويتر" بعدما أدلى بتعليقات ساخرة على ألوان العلم الوطني التي تزيّنت بها خلال عرض في مهرجان كواتشيلا في كاليفورنيا.



وكتبت الفنانة رداً على تغريدة من الرئيس: "اذهب يا صاح وبحث عن أمر آخر تتسلّى به"، قبل أن تحجب حسابه وتمنعه بذلك من الردّ عليها مجدداً.

وكشفت أنيتا، التي لا تتوانى عن انتقاد الرئيس اليميني "حجبته على الفور كي لا يتسنى للقيّمين على حسابه النفاذ إلى حساباتي لإثارة ضجة على الإنترنت".

وكانت المغنية قد كتبت على "تويتر" بعد عرض ارتدت فيه لباسا بألوان علم بلدها الأخضر والأصفر والأزرق: "علم البرازيل بألوانه هو للبرازيليين كافة. وهو يمثّل عموم البرازيل. ولا يمكن لأحد أن يتفرّد بتفسير ألوان علم بلدنا".

وسرعان ما ردّ عليها بولسونارو، المرشّح لولاية رئاسية ثانية في تشرين الأول/أكتوبر، ساخراً: "أنا أوافق أنيتا الرأي"، مرفقاً تغريدته بعدّة رموز تعبيرية وعلم البرازيل، ما أثار سخط الفنانة.

وقالت أنيتا إن "كل فنان ينتقد الرئيس يصبح موضع سخرية له"، مشدّدةً على أن "استراتيجيتنا تقضي بأن نتكلّم عنه أقلّ ما أمكن".

وكانت المغنية قد قالت في تصريحات أدلت بها حديثاً لوكالة "فرانس برس": "في الوضع الراهن، البرازيل بحاجة إلى تغييرات كثيرة، أوّلها تغيير الحكومة".

وللفنّانة البالغة من العمر 29 عاما 16.7 مليون متابع على "تويتر" و17.9 مليون على "تيك توك" و61.5 مليون على "إنستغرام".

وتمّ الاستماع إلى أغنيتها "إنفولفر" (Envolver) التي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أكثر من 71 مليون مرّة على "سبوتيفاي" حيث تصدّرت الأغنيات الأكثر رواجاً.