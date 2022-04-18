أول تعليق من دنيا سمير غانم عن بطلة "الكبير أوي".. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - الإثنين 18 أبريل 2022

في أول تعليق لها، عبرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن إعجابها بأداء الفنانة الشابة رحمة أحمد، التي تجسد شخصية (مربوحة)، في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" الذي يعرض ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي، -وهو الدور الذي لمعت فيه دنيا سمير غانم على مدى السنوات السابقة قبل أن تنسحب منه -، ومن بطولة الفنان أحمد مكي.



وكتبت ابنة الراحل سمير غانم عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، مساء الخميس؛ على فيديو نشرته لرحمة أحمد: "أنا كمان حبيتك جدا يا رحمة وشكرا على ذوقك وكلامك الحلو.. ربنا يوفقك أنتي وكل أسرة المسلسل المبدعين".

هذا وشهد الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من الشخصيات الجديدة أبرزها شخصية مربوحة، وهي زوجة الكبير أوي، الفنان أحمد مكي، وجسدت دورها الفنانة رحمة أحمد فرج.

يشار إلى أن رحمة أحمد لفتت الأنظار بدور "مربوحة" التي اعتقد الجميع في البداية أنها تحل بدلاً عن نجمة "الكبير أوي" دنيا سمير غانم، التي قدمت أربعة مواسم، قبل قرار الانسحاب من الجزأين الخامس والسادس، إلا أن صاحبة شخصية (مربوحة)، نجحت في تقديم شخصية كوميدية جديدة وملفتة، أشاد بها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حققت إطلالتها مع النجم أحمد مكي، في حلقة مشاهد ليلة الزفاف، مشاهدات عالية وتصدرت مؤشرات البحث على محرك غوغل، وباتت فيديوهاتها حديث السوشيال ميديا.