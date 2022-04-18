شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا وأكشن وتشويق في أفلام عيد الفطر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 18 أبريل 2022

تشهد أفلام عيد الفطر هذا العام عودة نجوم ونجمات غابوا عن الساحة الفنية والسينما، ليشاركوا فى المنافسة على أعلى الإيرادات خاصة وأن مواسم الأعياد تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وهو ما تحقق فى المواسم الماضية.



واحد تاني

ويعود النجم أحمد حلمى للسينما فى موسم عيد الفطر بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم "واحد تانى" ويجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التى تجرى فى إطار كوميدى.

ونشر أحمد حلمى عبر حسابه الرسمى فى "إنستجرام" ملصق الفيلم وكتب: "لسة خارج حالا من الكرتونة، واحد تانى فيلم العيد".

ويشارك فى بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، وسيد رجب، وروبى، ونسرين أمين، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

كان فيلم "خيال مآتة" هو آخر أفلام "حلمى" فى السينما، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى إنتاج 2019، وشاركه البطولة منة شلبى، وخالد الصاوى، وحسن حسنى، وعبدالرحمن أبوزهرة، ورشوان توفيق، وإنعام سالوسة، وبيومى فؤاد، وسامى مغاورى، ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

أشباح أوروبا

وتعود أيضا هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبدالعزيز.

وقرر صناع الفيلم طرحه فى دور السينمات المصرية والعربية فى موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما شهد الفيلم عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية.

ونشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الملصق الرسمى للفيلم الذى ضم جميع أبطاله وتصدرته النجمة هيفاء وهبى، وكتب: "أشباح أوروبا فيلم العيد بجميع دور العرض فى الوطن العربى"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الحركة والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويشارك فى بطولة الفيلم هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

زومبي

وقام الفنان على ربيع بالترويج لفيلمه "زومبى" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه فى عيد الفطر، حيث نشر ربيع ملصق الفيلم الرسمى، وكتب: "الحرب قربت زومبى عيد الفطر 2022".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقى، ويجسد على ربيع خلال العمل شخصية حمادة بطة، مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف بسبب إصراره على الغناء، ويشارك فى بطولة الفيلم حمدى الميرغنى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وتأليف هشام أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

وغاب على ربيع هذا العام عن دراما رمضان الحالى، ولم يشارك فى أى من الأعمال المعروضة، وكان آخر أفلام ربيع السينمائية "الخطة العايمة" مع غادة عادل، محمد عبد الرحمن، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب، وكريم كيمز.

العنكبوت

ويطل الفنان أحمد السقا على جمهوره فى موسم عيد الفطر من خلال فيلم "العنكبوت" والذى انتهى من تصويره منذ أكثر من عام، ولكنه تعرض لعدة تأجيلات.

وطرحت الشركة المنتجة الملصق الرسمى الأول للفيلم الذى تدور أحداثه فى قالب من الحركة والرومانسية ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، وتظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية لأول مرة خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع فى العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد السقا، ومنى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، ومحمد لطفى، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، وﺇﺧﺮاج أحمد نادر جلال.