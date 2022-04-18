القائمة الكاملة لجوائز ولجان تحكيم مهرجان مالمو لصناعة السينما 2022

محمد الفلاح - الإثنين 18 أبريل 2022

اعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة جوائز منح التطوير للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال. والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشر من المهرجان في الفترة 4-9 مايو 2022. كما أعلن المهرجان عن لجان التحكيم التي ستقوم باختيار الفائزين بتلك الجوائز



تتضمن قائمة الجوائز 20 جائزة مادية وخدمية يتجاوز مجموعها 210 ألف دولار أمريكي، تُمنح للمشروعات في أربع فئات هي تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية. وكان المهرجان قد أعلن عن المشروعات المختارة للفئات الأربعة، وعددها 21 مشروعًا تُمثل 19 دولة إنتاج

وتضم لجنة التحكيم فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة المخرجة الفلسطينية سهى عراف، المنتج السعودي فيصل بالطيور والمنتج السويدي أوليفيير جيربيون. اما لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة تضم الناقد المصري رامي عبد الرازق، ندى دوماني مدير مهرجان عمّان السينمائي و المونتيرة السويدية ساشا فولشر. كما تضم لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام القصيرة المخرجة التونسية نضال قيقة، المنتج السويدي يوهان سيمونسن والمخرجة السعودية فاطمة البنوي.

قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن برنامج المنح: "التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال. هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة

القائمة الكاملة للجوائز ولجان التحكيم في أيام مالمو لصناعة السينما 2022

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي المرايا للإنتاج (مصر) تطوير سيناريو وخدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي Where to Film (الأردن) خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.000 دولار أمريكي

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي Greener Screen (الأردن) استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي

فئة تطوير الأفلام القصيرة

فيلم إي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي فيلم سينتروم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو و/أو إشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويد

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج

ذا سيل (مصر) خدمات ألوان وخدمات ترويج إعلاني بقيمة 20.000 دولار أمريكي الرسم المتحرك للإنتاج الفني (السعودية) خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دولار أمريكي ماد سولوشنز (مصر) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولارأمريكي وخدمات دعاية وترويج بقيمة 10.000 دولار أمريكي هيكات ستوديو (فرنسا) خدمات ما بعد الإنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 دولار أمريكي كرييتيڤ ميديا سولوشنز (الإمارات) خدمات براندنج بقيمة 10.000 دولار أمريكي رواد ميديا (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي سيني ويڤز فيلمز (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولارأمريكي رم بيكتشرز (الأردن) خدمات ألوان بقيمة 10.000 دولار أمريكي رم بيكتشرز/سويش أوديو هاوس (الأردن) خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دولار أمريكي