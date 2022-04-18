هكذا احتفل ديفيد بيكهام بعيد ميلاد زوجته فكتوريا

محمد الفلاح - الإثنين 18 أبريل 2022

شارك أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، متابعيه وجمهوره، بصورة من احتفاله بعيد ميلاد زوجته النجمة العالمية فكتوريا بيكهام، الذى حل أمس، حيث نشر عبر استوري انستجرام صورة تجمعهما من احتفال أمس، ليوجه لها رسالة أخيرة، قائلاً "اخر واحدة، كل سنة وانتى طيبة".



وسبق واحتفل أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق، بعيد ميلاد زوجته المغنية السابقة التي تمت عامها الـ 48 امس، ونشر بيكهام صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لأروع زوجة وسيدة أعمال، أتمنى لكى يومًا رائعًا لأنكى تستحقي، كلنا نحبك كثيرًا".

من ناحية أخرى، حرص بيكهام على تهنئة ابنه بروكلين بيكهام بمناسبة زفافه على نيكولا بيلتز، ونشر صورا تجمعهما من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وكتب "أبنائي الجميلين، فخور جدًا بكم، مبروك على مدى الحياة من السعادة، سنكون دائمًا بجانبك"، متمنياً حياة أفضل لأبنائه الذين لم يدخلوا عش الزوجية حتى الآن.

وعقد بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز قرانهما، وشوهد الزوجان يخرجان من عربة جولف محاطة بالأمن الذي يعتني بضيوف حفل الزفاف، وبدت هيلاري رائعة وهي ترتدي فستاناً طويلاً وبدت أنيقة وهي تتجول إلى جانب جد العريس، الذي بدا أنيقًا في حلة سوداء وربطة عنقه.

وفقًا لموقع "ذا صن"، فإن الزوجين اقيما حفل زفاف مزدوج، مع احتفالين بمناسبة الديانات المنفصلة لوالدي نيكولا، أحدهما كاثوليكيًا، إيماءة للأم كلوديا، والآخر يهودي لأبيها نيلسون.