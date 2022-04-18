شكرا لقرائتكم خبر عن الحب على طريقة الكبير ومربوحة.. تعرف على إفيهات الحلقة 16 من الكبير أوى 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثا كوميدية بين الكبير "أحمد مكى" و زوجته مربوحة "رحمة أحمد"، ويتحدث الكبير معها عن عدم اهتمامها بنفسها، وملابسها ويقول لها "الناس تلبس عشان تحلى من نفسها، وهي تلبس عشان تبقى عفشة الجلابية اللى لابساها النقشة اللى عليها نقشة إشانى حمامات عمومى، وايه القمطة اللى على رأسك دى هتعلمينى كاتا أنا هسبهالك مخضرة لون الكلسون اللى أنا انتى لابساه في واحدة تلبس لجوزها كلسون"، " ثم ترد عليه مروبحة:" بدل ما تبص لبلطى الناس بص للدنيس اللى حداك"، ليقول لها الكبير:" ما هو الدنيس اللى معايا مصمم يبقى رنجة".



الكبير أوى 6

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.