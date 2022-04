شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الاثنين، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

وشهدت الحلقة السادسة عشرة من المسلسل والتي حملت اسم "الانتخابات البرلمانية"، مداهمة ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) والقوات معه لنفق يتم استخدامه في تهريب السلاح، وتم إلقاء القبض على بعض العناصر التكفيرية داخل النفق وعلى صناديق من السلاح التي كان مقرر تسليمها.

يتوصل الضابط أكرم (محمد العمروسى) إلى معلومات حول العنصرين التكفيريين اللذين تم القبض عليهما في النفق، ويتضح أنهما من العناصر الجديدة التي تم تدريبها منذ سنتين فقط في سوريا وليبيا، ويبدأ مروان التحقيق معهما، ويواجههما بالعديد من المعلومات حتى يعترف كل واحد، حيث أكد مروان لكل واحد أن زميله اعترف له بكل شيء ويواجهه بأنه تدرب على السلاح في سوريا.

​مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

واعترف الشخص بكل شيء، ويحصل منه على رقم تليفون وكلمة السر التي اتفقوا عليها، وبعد التحريات تم الكشف أن الشحنة عبارة عن دفعتين ومقر تسليمهما إلى 6 عناصر أجنبية لتنفيذ عملية في سيناء، وأنهم توصلوا إلى أول دفعة من الشحنة، ولا بد من البحث عن الدفعة الثانية قبل قبل تسلم العناصر الأجنبية للشحنة وتنفيذ عمليات إرهابية.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.