شكرا لقرائتكم خبر عن افيه "أحبوش" تردده لبلبة فى "دايما عامر".. وأيتن عامر تعلق: عامل زى مستر إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أيتن عامر، على التعليق على إستخدام النجم مصطفى شعبان إفيه "أحبوش" بمسلسل "دايما عامر" مع النجمة لبلبة، ونشرت آيتن، صورة من مشهد جمعها مع مصطفى شعبان بمسلسل "الزوجة الرابعة" ومشهد جمعه مع النجمة لبلبة بمسلسل "دايما عامر"، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" دايما عامر بآيتن عامر الإفية ده عامل زى مستر إكس لن يموت أبدا".



آيتن عامر

شهدت الحلقة 16 من مسلسل "دايما عامر"، للنجم مصطفى شعبان، أحداثا كوميدية حيث يحاول مصطفي شعبان " الدكتور عامر " في تتبع ومراقبة التلاميذ خارج المدرسة من أجل حل مشاكلهم ومنعهم من الاستمرار في السلوكيات الخاطئة ، فيتخفي في زي شاب روش ويصطحب معه الفنانة لبلبة ويتوجها لمكان سهر مشبوه يتواجد فيه الطلبة بالمدرسة ويرشدهم لذلك المكان الطالب أيمن .

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.