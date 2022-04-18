شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل SUITS الحلقة 16.. أحمد داود يطالب تارا عماد بعدم استكمال علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل سوتس بالعربى، بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب آدم منصور – أحمد داوود إلى منزل زين ثابت – آسر ياسين، وتحدث معه بشأن أنه يرغب في قول حقيقته المهنية لـ ليلى حبيبته، ونهره زين بشدة على تلك الفكرة، وأكد له أن إذ فعل ذلك سيدمر كل شيء بينهما، وانه سيقضى على مستقبله المهنى في حالة أن شريف زيدان عرف تلك المعلومة .

وخلال أحداث المسلسل، تقابل آدم منصور مع ليلى رضوان، وأكد لها أنه يرغب في عدم استكمال علاقتهما، وذلك يرجع أنها خبأت عنه موضع اترباطها بشريف محفوظ، وانه تعرض لمشكلة كبيرة وترك المكتب بسبب تلك العلاقة، وأنه يرغب في عدم استكمال علاقته بها، لترد عليه ليلى بالموافقة بطريقة غاضبة.



تارا عماد واحمد داود

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود، والمسلسل من تأليف محمد حفظى، وإخراج مريم أحمدى، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.