شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 16.. أوراق مهمة تدين هارون المالكى تقع فى يد هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 16 من مسلسل "ملف سرى"، بطولة النجم هاني سلامة العديد من الأحداث، حيث قام ليل "محمد محمود عبد العزيز" بالحاق بالشخص الذي قام بالصفقة مع فريدة "دينا" وجعله يتراجع عنها، ومن جانب أخر كان شاكر "نضال الشافعى" يحاول إقناع أخيه يحيى "هانى سلامة"، بالإبتعاد عن قضية المالكى، خاصة بعدما وصل له ورق مهم يدين هارون المالكى، "محسن محي الدين" ولكن يأبى يحيي أن يتراجع ويصمم أن يكمل الطريق.

يحاول هارون "محسن محي الدين " و حسين " إيهاب فهمي " ان يجعلوا يوسف المالكي " ماجد المصري " التوقيع علي بيع جميع ممتلكاته وذلك لأنه قد فقد جزء من الذاكرة ومن السهل عليهم فعل ذلك ، ولكنهم يتفاجأون بأنه قد وقع بإسم قديم ، وحاولوا معه التغير ولكن بلا جدوي .

يصل نفس الورق الذي يدين هارون لمريم إبنته " عائشة بن أحمد " والتي تذهب لعدنان وتفصح له عن نيتها للإبلاغ عن والدها ولكنه ينصحها بالتريث فتذهب مريم بالورق لهارون ولكنه ينكر كل مافيه ويتهم يوسف المالكي بأنه وراء كل مايحدث وهو من أعطاه تلك الورق ويطلب منها أن تجعله يعطيها أصل الورق .

مسلسل " ملف سري " بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.