شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لتصوير مسلسلات رمضان بمدينة الإنتاج الإعلامي والانتهاء قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة الإنتاج الإعلامي نشاطا مكثفا هذه الأيام فأغلب المسلسلات تحاول الإنتهاء سريعا من مشاهدها المتبقية قبل العيد، ومسلسلات أخرى انتهت بالفعل من أعمالها وودعت بلاتوهات التصوير، فمن المسلسلات التي تم الانتهاء من تصويرها بالمدينة مسلسل " الكبير أوي6" بطولة أحمد مكي ، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، ومسلسل “ملف سري “ بطولة النجم هاني سلامة وماجد المصري ، محسن محيي الدين، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد ودنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، حيث تم تصويره بحي جاردن سيتي وشوارع المدينة.

وهناك مسلسلات لا تزال تقوم بتصوير مشاهدها ببلاتوهات وأحياء المدينة المختلفة، ومنها مسلسل" الاختيار 3 " بطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، محمد رياض، تأليف هاني سرحان، من إخراج بيتر ميمي، حيث يتم تصوير مشاهده بشوارع المدينة وحي جاردن سيتي وعدد من الأستديوهات والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، أما مسلسل "جزيرة غمام " فيتم تصوير عدد من مشاهده بالحي الريفي بالمدينة والمسلسل بطولة النجوم مي عز الدين، رياض الخولي، طارق لطفي، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسن المنباوي ، ومن الأعمال التي يتم تصويرها بمناطق متفرقة بالمدينة مسلسل " في بيتنا روبوت " 2 ، بطولة عدد من الفنانين الشبان ومن إخراج أسامة عرابي.