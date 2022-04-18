الأفاعي ليست غبية.. اليكم أغرب الأفاعي حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

تُعد الافاعي من الحيوانات الخطيرة والغير اليفة فهي لديها حياة مليئة بالتشويق، وخلال هذا فقد كشفت الكثير من الدراسات الحديثة، أن الأفاعي يمكنها التعلم والتأقلم وتكوين صداقات، حيث رصدت دراسة أجريت على “أفاعي الجرس” وهي تزيل الأغصان من طريقها قبل مباشرة الصيد، بهدف عمل كمين للطرائد.

وقد وجدت دراسة أخرى أن أفاعي الجرس الذكور تعود إلى ذات الجحر عاماً تلو عام، بينما تفضل الإناث الحوامل والصغار النوم في أحضان قريباتها من الأفاعي.

وأكدت احد الباحثين القائمين على الدراسة، أن الأفاعي لديها الكثير من الأدوات المشابهة للثدييات، لكن تكوينها يخفي هذه القدرات الفريدة.

وقال الباحث: “أسعى لتغيير نظرة الناس إلى الزواحف، واعتقادهم أنها بطيئة وغبية وبليدة وغريزية فقط”.

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة “ناشونال جيوغرافيك” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على هذا النوع من الأفاعي قائلة: “الأفاعي ليست غبية”.