بالصور والفيديو: كلب يساعد بتطهير أوكرانيا من المتفجرات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تعرف الكلاب بوفائها للإنسان واستخدامها في الحراسة ومساعدته في تلك الأمور الشاقة، بالإضافة إلى أنه أصبح يعتبر صديق للبشر اذ يرافقهم في كافة مراحل حياتهم.

وخير دليل على ذلك ما يفعله الكلب “جاك راسل” المحبوب بالنسبة للقوات الأوكرانية عن طريق شم المتفجرات ومساعدة الجنود في اكتشافها ثم ابطالها.

ووفق صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اكتسب الكلب البالغ من العمر عامين شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتباعه القوات المختصة باكتشاف الألغام في تشيرنيهيف – شمال كييف – حيث يواصل الخدمة.

وفقا للصحيفة إنه “روح وتميمة” المجموعة ويساعد خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا (SES) في إزالة المتفجرات، وفي بعض الأحيان في نهاية يوم من العمل الشاق، يكافأ الكلب باللعب وفرك البطن.

وفي الآونة الأخيرة، اكسبت جهود الكلب الشجاعة عددًا قليلاً من المعجبين الذين ظلوا يحتفلون بالجندي ذي الأرجل الأربعة.

وقالت خدمات الطوارئ: “أيها الأصدقاء، نريد حقًا أن نظهر لكم المزيد من المواهب الأوكرانية، لقد ألهم طفلنا الشجاع باترون عددًا لا يُصدق من الفنانين الموهوبين ونحن سعداء للغاية بذلك”.

وتابعت خدمات الطوارئ الأوكرانية:”هذا يحفزنا على عدم الاستسلام، والحفاظ على مستوى عالٍ والدخول في المعركة بقوة جديدة”.

كما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ إنه تم العثور على 54000 لغم وذخيرة غير منفجرة، بما في ذلك ما يقارب من 2000 صاروخ، وإبطال مفعولها مع أكثر من 600 عامل لإزالة الألغام يعملون في جميع أنحاء أوكرانيا.