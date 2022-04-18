فنانة شهيرة عن ياسمين صبري : ” موديل ولا تصلح للتمثيل “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” جيهان قمري ” عن رأيها حول عدد من الفنانات الموجودات على الساحة الفنية في الفترة الحالية خلال استضافتها ببرنامج (هي وهما) المذاع عبر قناة الحدث اليوم .

فقالت عن الفنانة ” مي عمر ” بأنها لذيذة على حد وصفها ولديها شخصية معينة .. أما عن الفنانة ” ياسمين صبري ” فأشارت إلى أنها لا تصلح للتمثيل ولكنها تصلح للعمل ك (موديل) .

وتابعت موجهة نصيحة إلى ياسمين صبري : ” هي لو حابة التمثيل تشتغل على نفسها .. لأ أنا كنت ممثلة شاطرة في الأول، أنا ابتديت بردو عندي كاريزما آه بس أنا اشتغلت جامد على ما ابتدت الناس تقول دي ممثلة كويسة ” .

وأضافت : ” مفيش حد بيبتدي كويس، فيه ناس بتتعب علشان تبقى كويسة فهي يمكن لو تعبت على نفسها شوية تبقى كويسة ” .

وأشارت جيهان قمري إلى أنها ترى الفنانة ” روبي ” في التمثيل أكثر من الغناء وعلقت على ذلك قائلة : ” ممثلة شاطرة، في الغنا دلوعة ” .

وعن الفنانة ” دينا الشربيني ” أبدت جيهان قمري إعجابها بها مؤكدة على أنها لفتت نظرها في العام الماضي والعام الحالي فيما قدمته من أعمال .

كما تحدثت قمري عن أن الفنانة ” رحمة أحمد ” قد لفتت انتباهها بمسلسل “الكبير أوي 6” بشخصية “مربوحة” مشيرة إلى أنها جسدت الدور بشكل أكثر من رائع .