والدة سيرين عبدالنور تُحدث ضجة بظهورها الأخير.. والشبه مع إبنتها يدهش المتابعين… شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبدالنور​ الجمهور مقطع فيديو جديد عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه برفقة والدتها التي خطفت الأنظار بجمالها.

وظهرت سيرين عبد النور وهي توجه الحديث لوالدتها وتتغزل بجمالها، وتقول لها إن اللون الأحمر يليق بها كثيراً، فقالت سيرين: “وهاي سيلفي شو وضع جمالك اليوم، العالم بتتغزل فيك، جاي جمالك عالأحمر”.

الجمهور تفاعل مع فيديو والدة سيرين عبد النور، مؤكدين على الشبه الكبير بينهما، وعلى جمال الوالدة رغم تقدمها بالعمر، كما تمنوا لها طول العمر.

سيرين عبد النور تحتفل بعيد الفصح بصورة عائلية

من ناحية أخري، احتفلت الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بعيد الفصح المجيد، برفقة عائلتها، أولادها وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، ونشرت عبد النور صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»

وظهرت “سيرين” بالصورة برفقة أسرتها وعلّقت على المنشور ذاته مهنئة محبيها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

وكانت قد نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور مجموعة من اللقطات من أجواء تحضير غداء عيد الفصح المجيد. حيث ذكرت على صفحتها على إنستجرام، أنها تجمع العائلة في هذه المناسبة، ووجهت عبد النور معايدة للجمهور، وظهرت بإطلالة عفوية وكاجوال.

سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بإطلالة رمضانية

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة لها، هنأت من خلالها جمهورها بشهر رمضان 2022، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها على حسابها الرسمي «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت سيرين عبد النور، بعباءة باللون الأسود وعليه بعض التطريزات باللون الذهبي بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

وتألقت سيرين عبد النور بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلا عبر وجهها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم مع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف سيرين عبد النور بإرتداء الأكسسوارات؛ حيث قامت بإختيار إكسسورات على رأسها باللون الذهبي، هو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور “مسلسل دور العمر“، وشارك فى بطولته كلا من عادل كرم ونوال كامل، وسعيد سرحان، فؤاد يمن، وطلال الجردى، ومجموعة كبيرة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

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