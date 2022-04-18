شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 16.. كاميليا تكشف عن علاقة عاطفية قديمة مع زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "suits بالعربى" مفاجأة فجرتها كاميليا التي تجسد دورها (ريم مصطفى) اذ كشفت عن وجود علاقة حب قديمة جمعتها بزين ثابت (آسر ياسين)، وذلك خلال لقائها بآدم منصور (أحمد داود) لتنصحه بترك ليلى رضوان (تارا عماد) وانهاء علاقتهما خوفاً من اكتشاف حقيقته بأنه تم تعينه في المكتب بدون دراسة الحقوق أو الحصول على شهادة.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 16

ويرفض ادم فكرة ابتعاده عن ليلى لأنه يحبها وهى كذلك، وتساءل حول كيفية تعاملهما سوياً في العمل إذا تم انهاء علاقتهما، لترد كاميليا بأنها مرت بهذه التجربة ويستنتج آدم أن الشخص المقصود هو زين، وتؤكد كامليا أن الموضوع يكون صعب في البداية ولكن بعد ذلك المشاعر تتغير ولا يتبقى سوى العمل

وفى نفس الحلقة رفضت كاميليا طلب قدرى (محمد شاهين) إعطائه معلومات عما دار بين زين وفريدة (صبا مبارك) بخصوص عودة شريف (مصطفى درويش) إلى المكتب مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، ليعرض عليها تذكرتين لحفل ماجدة الرومى في الأوبرا وترفض أيضاً، إلا أنها عادت له لتطلب منه مساعدة خاصة بقضية يعمل عليها زين وأدم ويوافق على مساعدتها بشرط الذهاب معه لحضور الحفل.

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 16

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتجسد ريم مصطفى في مسلسل "suits بالعربى" شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها كما أن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في إبرام الاتفاقات الكبرى.



ريم مصطفى فى سوتس بالعربى



ريم مصطفى فى الحلقة 16



ريم مصطفى



ريم مصطفى واحمد داود



ريم مصطفى فى الحلقة 16 من سوتس



ريم مصطفى ومحمد شاهين