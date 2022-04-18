شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة التونسية كوثر بن هنية رئيسا للجنة تحكيم مسابقة النقاد بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي المخرجة التونسية كوثر بن هنية لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية في الدورة المقبلة عام 2022 .

كوثر بن هنية مخرجة تونسية من أشهر المخرجات العربيات وأغلب أفلامها التي اخرجتها حصلت علي جوائزة عدة في مهرجانات كثيرة ومنها مثلا فيلمها " زينب تكره الثلج " الذي توج بأكثر من جائزة منها جائزة مهرجان أيام قرطاج السينمائية .

ومؤخرا فاز فيلمها " الرجل الذي باع ظهره " بجائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان الجونة وأهدت كوثر بن هنية الجائزة إلى اللاجئين حول العالم.

وفيلم الرجل الذي باع ظهره، يتناول قصة سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد، وعُرض عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.