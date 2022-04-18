حذف إعلان محمد منير والشاب خالد لهذا السبب

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 02:57 مساءً - حذف موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” الإعلان الجديد لكلا من الفنانين : محمد منير، الشاب خالد، أمير عيد، مروان موسى والذي تم عرضه بشهر رمضان الجاري لصالح أحد البنوك المصرية .

وذلك بعد أن كشف الملحن ” محمد رحيم ” عن أن اللحن الخاص بأغنية الإعلان مسروقا من أحد الألحان الخاصة به في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .. مؤكدا على أنه سيلجأ إلى القانون لأخذ حقه من القائمين على الإعلان .

فكتب : ” زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات بدون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر ” .

وتابع : ” والمرة دي الضرر كبير جداً لأنه تمت سرقة لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان بنك القاهرة ” .

وأضاف : ” بتتعاملوا زي ما تكونوا واثقين إن مفيش حد هيعملكوا حاجة، ولا حد هيعاقب اللي سرق واعتدى .. والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق، إيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها ” .

وعلق محمد رحيم على حذف يوتيوب للإعلان في منشور آخر له على فيس بوك قائلا : ” الحمدلله رب العالمين إدارة اليوتيوب العالمية تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة ” .

وأكمل : ” وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع و على الفضائيات تباعًا الفترة القليلة القادمة إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن ” .