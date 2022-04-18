حسن يوسف يرشح هذا الفنان لتجسيد قصة حياته

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 02:57 مساءً - حل الفنان المصري ” حسن يوسف ” ضيفا مع الإعلامية ” ياسمين عز ” ببرنامجها ” كلام الناس ” المذاع عبر قناة MBC مصر . وخلال اللقاء وجهت ياسمين عز سؤالا إلى الفنان حسن يوسف عن هوية الفنان الذي يرشحه لتجسيد سيرته الفنية وقصة حياته . ليرد حسن يوسف قائلا : ” تامر حسني هو أنسب شخص لتجسيد حياتي المهنية وسيرتي الذاتية في عمل فني ” . وتابع متحدثا عن سبب اختياره للفنان تامر حسني : ” لديه موهبة كبيرة بجانب خفة ظله وهو إنسان مجتهد، بدأ من الصفر وحقق نجاح كبير كممثل ومطرب وملحن ووالده صديقي المقرب ” .

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