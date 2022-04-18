هل شاهدت من قبل والد الفنانة دينا الشربيني؟.. لن تصدقوا الشبه الكبير بينهما – تعرّفوا عليه بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 02:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية دينا الشربيني التي نشرت مؤخرًا صور لوالدها السيد “محمد عبد الباري” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت “دينا الشربيني” للمرة الأولى صورة لوالدها، على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، هنأته من خلالها بعيد ميلاده؛ مؤكدة أنه الأب الأكثر دعما لها فى العالم ومصدر إلهامها، معبرة عن حبها الجم له.

وصحبت دينا صورة والدها بالتعليق قائلة: “لطالما كنت الأب الأكثر دعمًا فى العالم، عيد ميلاد سعيد لك، أنت حقًا مصدر إلهام وصديق ومعلم، دائمًا ما تجعلنى أشعر بالأمان والحب غير المشروط”.

وتابعت دينا: “أريد المزيد من السنوات لقضائها معك، ربما تكون السنوات القادمة من حياتك مليئة بالسعادة والفرح اللامحدود، أحبك إلى ما لا نهاية، تجعلنى أشعر بالامتنان ليس فقط لأنك أب رائع ولكن أيضا لأنك إنسان مثالى، إنها نعمة أن تكون جزءا منى، شكرا لأنك سوبرمان فى حياتى، أحبك يا أبى”.

وتفاعل المتابعين مع الصور بشكل لافت، وعلّق البعض مؤكدًا أن الفنانة دينا الشربيني تشبه والدها بشكل كبير.

دينا الشربيني في «مسلسل المشوار» رمضان 2022

هذا وتجسد النجمة دينا الشربيني حاليًا مع النجم محمد رمضان دور زوجين في المسلسل الرمضاني الإجتماعي الجديد (المشوار)، يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان خلال الأحداث العديد من الصعوبات فى حياتهما.

(مسلسل المشوار) بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيوني، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني المسرحية، كانت مسرحية (أحفاد ريا وسكينة) وشاركت في بطولتها مع الفنانة ياسمين رئيس، وعرضت ضمن موسم الرياض بالسعودية.

فيما يعرض للفنانة دينا الشربيني حاليًا في السينمات (فيلم حامل اللقب) بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

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