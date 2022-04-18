نهلة سلامة : ” الإغراء ليس تهمة أنا ممثلة “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 02:57 مساءً - وجهت الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها سابع سما سؤالا لضيفتها الفنانة المصرية ” نهلة سلامة ” حول موقفها من حصرها في تقديم أدوار الإغراء بأعمالها الفنية .

وردت نهلة سلامة على ذلك وعلى وصفها بنجمة الإغراء والإثارة قائلة : ” اعتقد إن مش أنا النجمة الوحيدة اللي عملت أدوار إغراء، كل الممثلات عملوا إدوار إغراء ” .

وتابعت : ” أنا عملتها بدون ابتذال وفي السياق الدرامي .. مستخدمتش حتى اللبس أوي، استخدمت عنيا، صوتي، إحساسي بالكلمة وبالمشهد ” .

وأضافت : ” لما حسيت إن المخرجين عاوزين يحصروني في الأدوار دي فقط لا غير طبعا ابتديت أغير بقى في أدواري ومعملش دور شبه التاني وأعتقد إن أنا نجحت في ده .. وأعتقد إنك تكوني نجمة إغراء دي مش تهمة، أنا ممثلة ” .