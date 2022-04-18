شاهد.. هكذا احتفل بوراك أوزجفيت وفخرية أوجن بعيد ميلاد كاران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم التركي الشهير بوراك أوزجفيت، وزوجته الممثلة فخرية أوجن، بعيد ميلاد ابنهما الوحيد كاران، وشاركا جميع متابعيهما لحظات الحب والفرح التي شهدها الاحتفال الذي أقاماه لكاران، وغلب عليه طابع أبطال سباقات الفورمولا، في لفتة تدل على عشق الصغير لهذه الرياضة.

وبداية، نشرت فخرية عدداً كبيراً من الصور لعيد الميلاد، وظهرت في بعضها ترتدي ملابس متسابقي الفورمولا، فيما عادت بصور أخرى وقد بدلت ثيابها وارتدت الجينز، بينما اكتفى بوراك بمشاركة هذه اللحظات عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، ونشر عدداً منها عبر حسابه في “تويتر”.

وشهد العام الماضي هجوماً حاداً على بوراك وفخرية، بعد احتفالهما بعيد ميلاد كاران الذي أقيم أيضاً في شهر رمضان، وكان الاحتفال بوضح النهار، ليتساءل عدد كبير من الأتراك عن حقيقة صيامهما، وصيام المشاهير الأتراك بشكل عام، واعتراض الكثيرين منهم لأن الممثلين الشهيرين لم يحترما تقاليد هذا الشهر.

وعادة يظهر بوراك حبه الكبير لابنه كاران، ويلفت الأنظار بالصور والفيديوهات التي يشاركها للحظاته معه، وأبرزها نشره فيديو تصدر “الترند” من خلاله، بعد أن تخطى حاجز الأربعة ملايين مشاهدة، خلال ساعات قليلة من نشره، بالإضافة إلى حصده أكثر من مليون إعجاب، وبين من خلاله أنه لا يستطيع حضور مسلسله الشهير (قيامة عثمان)، كون كاران يمنعه من ذلك بسبب استمراره بالغناء طوال الوقت، وعلق بوراك على الفيديو بطرافة بأنه ينتظر المسلسل بتركيز، ولكن كاران لا يتوقف عن الغناء.

وعلى خطى والده ووالدته، بات الطفل كاران من المشاهير في تركيا، وله صفحة خاصة به عبر “إنستغرام”، تديرها والدته، وتنشر له فيها عدداً من الصور بين الفترة والأخرى.

وفي العام الماضي، سرت شائعة عن انفصال الزوجين اللذين لطالما عبرا عن حبهما من خلال ما ينشرانه من صور وفيديوهات تجمعهما، ويوثقان الكثير من اللحظات معاً، لكن فخرية قامت بنفي هذه الشائعات على الفور من خلال نشر صور تجمعها بزوجها وطفلها مرفقة بها التعليق التالي:”بينما أبدأ يومي بنصفيْ قلبي.. أحبكما”.