جنيفر أنستون تعاني الأرق منذ 20 عاماً.. وتسير أثناء النوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النوم العميق والراحة لم يكونا من نصيب الممثلة الأميركية جنيفر أنستون، حيث كشفت عن معاناتها الأرق وقلة النوم منذ ما يقارب الـ20 عاماً.

وخلال لقاء صحافي لها مع مجلة “People”، قالت نجمة “فرندز”، إنها تخشى عدم قدرتها على النوم، ما يضاعف توترها ليلاً، مضيفةً أنها تقضي الليل تنظر إلى الجدران، حيث تعتقد أن الأمر بدأ معها وهي في الثلاثينيات من العمر.

وأشارت النجمة الأميركية إلى أنها لم تكن تنتبه لتلك المشكلة وهي أصغر سناً ولكنها أدركت فجأة آثار قلة النوم، وكيف يؤثر ذلك على يومها وعملها وعقلها وجسمها.

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي تعانيها أنستون، بل كشفت عن أنها عانت في فترةٍ من حياتها “المشي أثناء النوم”، مبينةً أن تلك المشكلة كانت تؤرقها ما يجعلها لا تنام بسهولة.

واستذكرت النجمة موقفاً حدث معها، حيث استيقظت ذات مرة على صوت صافرات الإنذار في منزلها، ليتضح أنها كانت تمشي أثناء نومها، وتتجول في المنزل.

كما أوضحت جنيفر أنه بات من الصعب عليها المحافظة على صحتها مع مشكلة الأرق من النوم، حيث لا تمكنها من ممارسة الرياضة أو اتباع نمط حياة صحي.

ومن المعروف أن الركائز الثلاث للصحة، هي: النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والنوم. لذا، لا يستطيع الشخص ممارسة الرياضة، أو تناول الطعام بشكل صحيح إذا لم ينم جيدًا.

والأرق هو اضطراب يسبب للمريض صعوبة في النوم و/أو البقاء نائماً لفترة طويلة، ويمكن أن يكون حالة قصيرة الأجل، أو يمكن أن يستمر لفترة طويلة، ويصبح مرضاً مزمناً كما في حالة أنستون، ويعتبر الأرق مزمنًا عندما يحدث لـ3 ليالٍ على الأقل في الأسبوع، لمدة 3 أشهر أو أكثر.