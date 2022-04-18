ديميت أوزدمير تخطط للزواج في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة التركية الشابة، ديميت أوزدمير، ستدخل القفص الذهبي قريباً، إذ بدأت التحضير لحفل زفافها إلى خطيبها المغني التركي أوزهان كوتش.

وبحسب صحيفة “بوستا” التركية، فإن الممثلة الشابة تستعد للجلوس على طاولة الزفاف في صيف هذا العام، بعد أن قررا عدم تأخير هذا الزواج، وأنهما في عجلة من أمرهما للتحضير لذلك الحفل حيث لم يبقَ أمامهما الكثير من الوقت.

وأفادت الصحيفة بأن أوزدمير وكوتش جديان في الأمر، حيث تعاقدا مع مهندس معماري خاص لتجديد ديكورات المنزل الذي سيعيشان فيه بعد زواجهما، حيث استأجرا منزلاً في منطقة زكرياكوي التابعة لمدينة إسطنبول.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي سيدفعان للمهندس المعماري ما قيمته 300 ألف ليرة تركي (حوالي 20 ألف دولارٍ)، بينما سيدفعان ما قيمته 40 ألف ليرة تركية (نحو 2700 دولار) كإيجارٍ للمنزل الذي سيعيشان فيه، وأنهما بدآ في شراء الأثاث للمنزل.

وكان أوزهان قد تقدم لخطبة ديميت يوم 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، حيث استأجر الجناح الملكي في فندق “Six Senses Kocataş Mansions”، من أجل عرض الزواج على أوزدمير، والذي يصل سعر الإقامة فيه بالليلة إلى 82 ألف ليرة تركية (6 آلاف دولار).

كما قام باستئجار سيارةٍ خاصةٍ لتلك الليلة وهي سيارة “Rolls-Royce” تبلغ قيمتها مليون دولار، لاصطحاب ديميت من منزلها إلى الجناح الفندقي.

وفي الليلة الرومانسية تلك والتي تناولت فيها أوزدمير العشاء مع كوتش بالجناح الفندقي المطل على مضيف البسفور، قدم أوزهان إلى ديميت خاتم سوليتير بوزن 4 قراريط.

يذكر أن الليلة الرومانسية وعرض الزواج ذلك، أتيا بعدما اقترحت ديميت على أوزهان إنهاء علاقتهما، حينما كانا في إجازة لهما في باريس، وذلك بسبب مرض والدتها ورغبتها في البقاء إلى جانبها للاعتناء بها.