كل ما تريدون معرفته عن حفل ميت غالا 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود أشهر الحفلات العالمية، التي تتوجه إليها أنظار الجميع مرة أخرى، حفل ميت غالا 2022، الذي ينطلق في موعده المعتاد ببداية فصل الربيع، ومن المقرر أن يوافق هذا العام يوم 2 مايو.

وغيرت الظروف العالمية الصعبة بعض الأمور في الحفلات الضخمة التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، لكن مع بداية عام 2022 عادت الأمور إلى مسارها الحقيقي، ومن بينها حفل ميت غالا، وخلال هذا التقرير سوف نرصد كل ما تحتاجين معرفته حول هذا الحفل العالمي.

يعد ميت غالا الحفل الأكبر للموضة في العالم، حيث يقام في متحف متروبوليتان للفنون Metropolitan Museum، في مدينة نيويورك، في فصل الربيع من كل عام، ويطلق عليه حفل جوائز الأوسكار للأزياء، نظراً لما يحتويه من صيحات وأزياء أيقونية لمشاهير الغرب، وعادة يرتدي النجوم من أكبر مصممي الأزياء العالميين، ودور الأزياء الأكثر شهرة حول العالم.وفي كل عام، يتمحور الحفل حول موضوع خاص “ثيم ميت غالا”، سواء كان قضية معينة أو هدفاً محدداً، ويرتدي جميع النجوم في سياق ثيم الحفل، وفي الأغلب يرتبط بأحداث مؤثرة مؤخراً، سواء على الساحات الاجتماعية، أو السياسية أو الثقافية أو غيرها.

ويعد الموضع الخاص بحفل ميت غالا 2022 هو الجزء الثاني من نفس العرض للعام السابق، ويدور حول الموضة الأميركية وتطورها عبر الزمن، خاصة في حقبة القرن الـ19، حيث إنها شهدت طفرات متعددة ومتنوعة في مجال الموضة والثقافة بشكل عام.

كما شهدت هذه الحقبة اختراعات مهمة، مثل: اختراع مصباح توماس إديسون عام 1882، وهاتف ألكسندر غراهام بيل عام 1876، كما تأسست مجلة “vogue” العالمية عام 1982 لنظر الثقافة بين الناس، وغيرها من التطورات الثقافية والعصرية التي عاشتها تلك الحقبة.

في الجزء الأول من عرض ميت غالا 2021، كان عنوان الحفل “في أميركا.. معجم الموضة”، أما في الجزء الثاني الذي يشهده الحفل لهذا العام، فيحمل اسم “في أميركا.. مختارات من الموضة”.

عادة تظل قائمة ضيوف حفل ميت غالا في طي الكتمان حتى اللحظات الأخيرة من الحفل، لتظل عدسات الصحف والمجلات في ترقب لظهور النجوم والمشاهير، إلا أن منظمي الحفل كشفوا عن الجهة التي تستضيف الحدث، ما يعني توقع التعاون مع بعض النجوم، الذين يتعاونون مع هذه الجهة.

فقد تم تعيين ريجينا كينج وبليك ليفلي وريان رينولدز ولين مانويل ميراندا، بصفتهم رؤساء مشاركين رسميين للحدث، بينما سيعمل توم فورد وآدم موسيري وآنا وينتور كرؤساء مشاركين فخريين.