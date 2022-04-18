كيفانش تاتليتوغ يرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُزق الممثل التركي، كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ”مهند” في الوطن العربي، وزوجته التركية باشاك ديزر، بأول مولود لهما، بعد ما يقارب الخمس سنوات زواجاً، ورحلة علاج طويلة.

وقرر الثنائي التركي الشهير تسميّة أول طفل لهما باسم مركب وهو “كورت إيفه تاتليتوغ”، حيث كتب كيفانش في تغريدة له: “أخذنا كورت إيفه بين أيدينا وهو بصحة جيدة، وسعادتنا لا توصف ونشكركم جزيلاً على كل التمنيات الطيبة”.

وفي ردها على المتابعين، كشفت باشاك ديزر، زوجة كيفانش تاتليتوغ، عن أسباب تسمية ابنهما باسم “كورت-إيفه”، مشيرة إلى أن لقب “كورت” مميز جدًا بالنسبة لهما، لأن علاقتهما بدأت في مسلسل “كورت سعيد وشوري”، ومضى على هذه العلاقة ثماني سنوات.

يشار إلى أن كيفانش الشهير بالوطن العربي بـ”مهند”، احتفل بزواجه مصممة الأزياء باشاك ديزار يوم 19 فبراير 2016، في القنصلية التركية بالعاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أنه بعد أن نجحا معاً قبل سنوات طويلة، وارتبط اسم كل من بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، بمسلسلهما الدرامي الشهير “العشق الممنوع”، حيث كان الثنائي من أكثر الثنائيات الدرامية التركية الشهيرة في ذلك الوقت، يبدو أن الفترة القادمة ستشهد تكرار تعاونهما الذي تأجل أكثر من مرة.

ويعود “مهند”، عبر منصة “نتفليكس” مع الممثلة التركية بيرين سات، من خلال فيلمٍ سيجري تصويره قريباً، بعد مرور 11 عاماً تقريباً على مسلسلهما الشهير.

وبدأ كل من كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات الاستعداد للمشاركة في تجربة درامية جديدة بعنوان “إذا خسر الملك”، وهو ما تناولته المواقع الإلكترونية التركية، وتناقلته وسائل “السوشيال ميديا”، ومتابعو الثنائي الشهير “سمر ومهند”.