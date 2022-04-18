تيم حسن يكشف عن أوّل صورة لـ”جبل شيخ الجبل” من فيلم “الهيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم السوري تيم حسن متابعيه عبر تطبيق “إنستغرام” بأوّل صورة لشخصية “جبل شيخ الجبل” من كواليس تصوير فيلم “الهيبة”.

وشوّق تيم الجمهور للفيلم الذي يتم تصويره في اسطنبول، كاشفاً من خلال الصورة عن اللوك الذي سيظهر به “جبل شيخ الجبل” في الفيلم، حيث بدا بشعر قصير ولحية خفيفة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة، متمنين له النجاح.

وعلّق تيم على الصورة قائلاً: ”مسا الخير، من تصوير فيلم “الهيبة”، إنتاج سيدار آرت، والمخرج سامر البرقاوي، اللقطة بكاميرا الصديق مصطفى البرقاوي”. ونالت الصورة إعجاب الآلاف من النجوم ومتابعي تيم الذين أشادوا بدوره المميز، وعبّروا عن شوقهم لمعرفة الحبكة الجديدة التي هي تكملة للمسلسل.

يذكر أن سلسلة “الهيبة” والتي عرضت تلفزيونيًا وعبر تطبيق “شاهد” على خمسة أجزاء تباعًا في السنوات الماضية، كانت قد احتلّت المركز الثالث في قائمة الأسماء الأكثر بحثاً في سوريا، والتي نشرها محرّك البحث “غوغل” في ديسمبر الماضي.