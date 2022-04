اتهام منة شلبي وإلهام شاهين بالسرقة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرض أولى حلقات مسلسل “بطلوع الروح” الذي تقوم ببطولته الفنانتان منة شلبي وإلهام شاهين أمس وتسليطه الضوء على المنظّمات الإرهابية وكيف يسيطر قادتها على فكر الشباب، كشفت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها في موقع “فيسبوك” عن وجود تشابه بين هذا المسلسل وآخر أجنبي يحمل اسم not without my daughter وتدور أحداثه حول فتاة أميركية تتعرف إلى زميل دراسة إيراني وبعد تخرّجهما يعرض عليها الزواج ويحذّرها البعض من تعارض أفكاره مع أفكارها، لكنها لا تلتفت الى النصائح نظراً لتفوّقه العلمي.

وأضافت: “وبعد مرور سنوات على زواجهما، يقرر الزوج أن يصحب زوجته إلى إيران ليعرفها إلى أسرته، فتواقف لكنها تتفاجأ بحياة مختلفة تماماً عن مجتمعها، حيث يُفرض عليها الحجاب واتباع تقاليد مختلفة، وعندها تكتشف أنها لم تعرف زوجها جيداً من قبل، لذا تفكّر في العودة إلى أميركا، لكن زوجها يقول لها إذا أردتِ العودة فعليكِ أن تنسي ابنتك”.

واختتمت ماجدة خير الله بالقول: “بقية أحداث الفيلم هي عن محاولة الأم للهرب مع طفلتها من إيران وقبضة زوجها وأسرته، إذ تشعر أنها تعيش في سجن كبير، صعب الفرار منه وعليها الاستسلام لما يُفرض عليها من عادات وتقاليد صارمة، فتعاود البحث عن وسيلة للهرب!! سوف نكتشف أن أحداث مسلسل “بطلوع الروح” شديدة الشبه بأحداث الفيلم الأميركي، ولكن علينا أن ننتظر لمعرفة الفروق التي وضعها كاتب السيناريو كي يخرج من أزمة التشابه هذه”.

مسلسل “بطلوع الروح” من تأليف محمد هشام عبيه، إخراج كاملة أبو ذكري، ويضم العديد من الفنانين، بينهم: إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، ومحمد حاتم.