شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 16.. هشام جمال يحاول إسعاد صديقه علاء قبل موته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، من بطولة هشام جمال ، وليلي أحمد زاهر ، العديد من الأحداث، حيث كان يوسف " هشام جمال " يحاول تدريب زومبا "شيماء سيف" ولذيذ " عمرو وهبة " ، علي المسابقة حيث يعوضون الخسارة الماضية ، ويدخل علاء عليهم أثناء التدريب ويطلب من يوسف أجازة لكنه يحول الأمر علي ال الاتش أر وهي زوجة علاء .

يذهب علاء لزوجته " نيللي محمود " ويطلب منها الاجازة والتي ترفض بشدة ، فرفضها في البداية كان بسبب أنها ان تستطيع أن تأخذ أجازة معه لكنه يؤكد لها انه يريد أجازة بمفرده ، فترفض أجازته ، يبدأ علاء يفكر في حيلة مع زومبا يستطيع من خلالها أن يحصل علي أجازة وأهتدي لفكرة أن يقدم استقالته كنوع من أنواع التهديد ولكنه يتفاجأ أن يوسف يوافق عليها .

يطلب علاء من صديق له في إحدي المعامل أن يقوم بعمل تحاليل مضروبة تكون نتيجتها سيئة حتي يستطيع بسببها يأخذ الأجازة ، فيرسلها له علي الشركة فورا ولكنها تقع في يد يوسف الأول فيكتشف أن التحاليل تقول أن علاء سيموت قريبا فيبدأ هو وكل العاملين في الشركة تحقيق كل مايريد علاء فيفرح علاء بما يحدث ويعترف لهم أنه كان ينوي عمل تحاليل مضروبه كي يوافق علي الاجازة فيطرده يوسف من الشركة ويقبل استقالته ويطلب منه أن يقدم في الشركة كأنه جديد .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .