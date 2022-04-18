شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16.. ولاء تترك المنزل لتعيش مع عمها بليغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمردت ولاء "سلمى أبو ضيف" على أهلها في الحلقة السادسة عشر من مسلسل راجعين يا هوى، ورفضت ولاء التقرب من خطيبها بعد أن حاول كسب ثقتها ومعرفة سبب معاملتها الفاترة له، لكنها رفضت أخباره، وقام كلا من ولاء وطارق نور خالد النبوى بتوكيل لعمهم بليغ خالد النبوى بادراه نصيبهما من الميراث.

وواجهت ولاء والدتها شريفة "انوشكا" بأمر التوكيل، وقررت ترك منزلها واختيار العيش مع عمها بليغ وخسارة كل ما يربطها بأمها وأخيها، وتركت الاختيار لهما أن يتركها تعيش مع عمها وقطع العلاقة معهم أو تعيش معهم لكن بحريتها كاملة ودون ضغط عليها.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.



