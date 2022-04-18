أشرف زكي يكشف سراً عن دنيا سمير غانم وريهام حجاج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، عن دور بعض النجوم الشباب في مساندة الفنانين كبار السن والمحتاجين للدعم المادي.

وتحدث زكي خلال حلوله ضيفا في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن دور الفنانة دنيا سمير غانم ودور الفنانة ريهام حجاج المهم في مساعدته، على إحدى المجموعات الخاصة بمساندة النجوم.

وقال: “الكثير من النجوم مشاركين في مجموعات على تطبيق واتسآب لدعم النجوم المحتاجين، ومن بينهم شيكو وهشام ماجد ومصطفى خاطر وريهام حجاج، التي أفضل وضع اسمها بين قوسين، هتزعل مني إني قولت اسمها، وهي محلفاني مقولش، لكنها (شايلاني في الموضوع دا جامد)، وإدوارد”.

دنيا سمير غانم لم تتوقف في عز معاناتها

وأوضح أشرف زكي أن الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم، تحرص على مساعدة زملائها من الفنانين الذين يحتاجون إلى الدعم.

وأكد أشرف زكي أن دنيا سمير غانم فنانة جميلة ورائعة، مشيراً إلى أنها في عز معاناتها في فقدان والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لم تتوقف عن المساعدات.

زكي: أتمنى أن تسامحني ريهام حجاج ودنيا سمير غانم

تابع أشرف زكي أنه يتمنى أن تسامحه الفنانة ريهام حجاج، إذ لم تكن تحب أن يفصح عن اسمها ولا عن الخير الذي تفعله، ولكن هذا الأمر حقها.

أشار أشرف زكي إلى أن الأمر نفسه تكرر مع الفنانة دنيا سمير غانم، التي لم تتوقف عن المساعدة في خضم الظروف الخاصة التي مرت بها وفقدانها لوالديها قبل عدة أشهر، وطلب منها السماح أيضاً.

يذكر أنه يعرض حاليا لريهام حجاج مسلسل “يوتيرن” من بطولة توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ، وغيرهم من نخبة النجوم.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.