ثالث أكبر هدّاف في تاريخ النادي.. كم هدفًا يحتاج بنزيما لمعادلة رقم رونالدو؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 11:45 صباحًا

موسم استثنائي يعيشه اللاعب الدولي الفرنسي “كريم بنزيما” مع فريقه ريال مدريد على مستوى الأداء والأهداف.

وبفوز ريال مدريد(3-2) على إشبيلية في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حقق بنزيما رقما قياسيا جديدا حيث لم يسبق له أن سجّل 25 هدفا في هذه المسابقة.

وبالهدف الذي قاد فريقه ريال مدريد للفوز، رفع بنزيما رصيده من الأهداف بقميص الملكي إلى 217، متجاوزا أسطورة الريال ألفريدو دي ستيفانو (216)، ليصبح ثالث أكبر هداف في تاريخ النادي بعد راؤول جونزاليس (228) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (312).

ويحتاج بنزيما إلى 95 هدفا لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، وهو رقم، واقعيا، صعب على بنزيما الوصول له، خصوصا تقدمه في العمر.

وإجمالا، وقع صاحب الـ34 عاما على 39 هدفا في 39 مباراة خاضها هذا الموسم، مسجلا 15 في آخر عشر مباريات.

كما تعد هذه أفضل حصيلة تهديفية للدولي الفرنسي، بعد تلك التي حققها في موسم 2011/2012 بإجمالي 32 هدفا.

وعلى مستوى الليجا وحدها، تجاوز بنزيمة في الموسم الجاري أفضل أرقامه في المسابقة والتي كانت 24 هدفا في موسم 2015/2016.

وبإجمالي 25 هدفا في هذا الموسم من الدوري الإسباني، يتصدر الفرنسي قائمة هدافي المنافسة بفارق عشرة أهداف عن أقرب ملاحقيه إنيس أونال (خيتافي) وخوان ميجيل لوبيز (بيتيس) وراؤول دي توماس (إسبانيول)، جميعهم برصيد 15 هدفا.