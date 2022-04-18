فن ومشاهير

ثالث أكبر هدّاف في تاريخ النادي.. كم هدفًا يحتاج بنزيما لمعادلة رقم رونالدو؟

0 نشر
EditorC 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 11:45 صباحًا

كريم بنزيما

موسم استثنائي يعيشه اللاعب الدولي الفرنسي “كريم بنزيما” مع فريقه على مستوى الأداء والأهداف.

وبفوز ريال مدريد(3-2) على إشبيلية في الجولة الـ32 من لكرة القدم، حقق بنزيما رقما قياسيا جديدا حيث لم يسبق له أن سجّل 25 هدفا في هذه المسابقة.

وبالهدف الذي قاد فريقه ريال مدريد للفوز، رفع بنزيما رصيده من الأهداف بقميص الملكي إلى 217، متجاوزا أسطورة الريال ألفريدو دي ستيفانو (216)، ليصبح ثالث أكبر هداف في تاريخ النادي بعد راؤول جونزاليس (228) والبرتغالي (312).

ويحتاج بنزيما إلى 95 هدفا لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، وهو رقم، واقعيا، صعب على بنزيما الوصول له، خصوصا تقدمه في العمر.

وإجمالا، وقع صاحب الـ34 عاما على 39 هدفا في 39 مباراة خاضها هذا الموسم، مسجلا 15 في آخر عشر مباريات.

كما تعد هذه أفضل حصيلة تهديفية للدولي الفرنسي، بعد تلك التي حققها في موسم 2011/2012 بإجمالي 32 هدفا.

وعلى مستوى الليجا وحدها، تجاوز بنزيمة في الموسم الجاري أفضل أرقامه في المسابقة والتي كانت 24 هدفا في موسم 2015/2016.

وبإجمالي 25 هدفا في هذا الموسم من الدوري الإسباني، يتصدر الفرنسي قائمة هدافي المنافسة بفارق عشرة أهداف عن أقرب ملاحقيه إنيس أونال (خيتافي) وخوان ميجيل لوبيز (بيتيس) وراؤول دي توماس (إسبانيول)، جميعهم برصيد 15 هدفا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا