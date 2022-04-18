مصر.. الحكم على فتاة الـ”تيك توك” في قضية الاتجار بالبشر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

بعد مرور أشهر، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها في قضية محاكمة فتاة “تيك توك” حنين حسام، بقضية الاتجار بالبشر.

وكانت المحكمة قد عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، وبعد ضبطها جرت محاكمتها حضوريا من جديد أمام ذات الدائرة، وفق قانون الإجراءات الجنائية.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر، حيث استخدمت المجنى عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و”، اللتين لم يتجاوزا الـ18 عاما من العمر، وأخريات بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي”، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم أنشأتها على هاتفها ليلتقن فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا، بقصد الحصول على نفع مادي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وكانت المحكمة قد حكمت غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح، لاتهامهم جميعا بالإتجار في البشر.

أثارت قضية “فتيات التيك توك” الرأي العام في مصر، بعد قيامهن بالظهور في تسجيلات مصورة، والدعوة لإنشاء علاقات صداقة و تجاذب الحديث مع المتابعين، واستغلال بعض الفتيات من خلال إنشاء مقاطع فيديو لهن بطريقة تدعو الى الفسق والدعارة بحسب أمر إحالة النيابة العامة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة، حنين حسام، استغلّت طفلتين تحت سن الـ18 استغلالا تجاريا، بأن حرّضت وسهّلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية، التي تجنى المتهمة من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.