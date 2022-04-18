قبل محمد رمضان .. فنان مصري شهير : ” كان معروض عليا دور حبيشة في مسلسل إبن حلال “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 12:54 مساءً - كشف الفنان ” محمود عبد المغني ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” عن ترشحه لتجسيد شخصية ” حبيشة ” في مسلسل إبن حلال قبل الفنان ” محمد رمضان ” إلا أنه اعتذر عنه .

وأشار محمود عبد المغني إلى سبب اعتذاره عن الدور يرجع إلى إنشغاله ومشاركته في هذه الفترة في عدد من الأعمال الدرامية .. مضيفا أنه كان بحاجة إلى الحصول على عطلة والبقاء مع أسرته .

فقال : ” كان معروض عليا إبن حلال وفي فترة عملت فيها شيخ العرب همام، طلعت على المواطن إكس، على طرف تالت، على الركين .. كنت عايز أجازة أشوف البيت، مريم بتكبر وعمر لسه مولود ” .

وتابع الفنان محمود عبد المغني : ” كنت عايز أريح والبيت ليه عليا حق واعتذرت طبعا لأن الرزق مش شغل وفلوس بس، الرزق راحة بال ” .

يذكر أن مسلسل إبن حلال تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2014 .. وشارك في بطولته كلا من : محمد رمضان ووفاء عامر وهالة فاخر وريهام سعيد وسارة سلامة وغيرهم .. ومن تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر .