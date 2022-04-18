شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دايما عامر الحلقة 16.. مصطفى شعبان ولبلبة يتخفيان في زي شباب روش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث متلاحقة ومثيرة يشهدها مسلسل دايما عامر للنجم مصطفي شعبان، فقد كانت الحلقة 16 من المسلسل الذي يخرجه مجدي الهواري بها الكثير من المشاهد المهمة ، فقد عمرو عبد الجليل بتهديد الفنانة لبلبة بأنه سوف يقوم بإغلاق المدرسة ، وغضبت جدا مس زهرة " الفنانة لبلبة " من الطالب طارق الذي يقوم بدوره الفنان الشاب عمر شريف والذي قام باختراق تابلت مستر فايز، والذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت.

مسلسل دايما عامر الحلقة 16

يحاول مصطفي شعبان " الدكتور عامر " في تتبع ومراقبة التلاميذ خارج المدرسة من أجل حل مشاكلهم ومنعهم من الاستمرار في السلوكيات الخاطئة ، فيتخفي في زي شاب روش ويصطحب معه الفنانة لبلبة ويتوجها لمكان سهر مشبوه يتواجد فيه الطلبة بالمدرسة ويرشدهم لذلك المكان الطالب أيمن .

مسلسل دايما عامر الحلقة 16

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



دايما عامر حلقة 16



دايما عامر حلقة 16



دايما عامر حلقة 16



دايما عامر حلقة 16



دايما عامر حلقة 16



دايما عامر حلقة 16