شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16.. وفاة الخالة مليحة وطلاق هلالة وتوبة خلدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلاحق الأحداث وتتكشف الحقائق في مسلسل جزيرة غمام للكاتب عبد الرحيم كمال، حيث شهدت الحلقة 16 الكثير من المشاهد المهمة، فبعد مقتل اثنين من قتلة سندس يتبقي الثالث المشارك معهم في الجريمة وهو الفنان أحمد مجدي الذي يجسد شخصية "حمدي" وهو لم يقتلها لكنه كان حاضرا.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16

فقد بدأت الحلقة بمشهد للفنان أحمد مجدي الذي يقوم بدور "حمدي" وهو يبكي ويدعي الله أن يسامحه على فعله مع سندس، ثم ذهب والد "حمدي" إلى الحاج "عجمي" حتي يتوسله ليغفر لابنه ولا يجعله يذهب إلى جدة "سندس"، ويذهب "عرفات" ليجلس مع الفنانة عايدة فهمي التي تقوم بدور "سندس" حتي يجعلها تسامح (حمدي)، وأخبرها أن جزاء من يسامح عند الله هو الجنة.

حمدي حاملًا كفنه أمام أهل الجزيرة جميعًا حتي تحكم عليه "مليحة"، فجاء عرفات إليها مرة آخري حتي يطلب منها مسامحته على فعلته، لتقرر عايدة فهمي "مليحة" مسامحته، وتموت بعدها.

طارق لطفي يقرر منع الغجر من الرقص والغناء واللعب، ويذهب في اليوم التالي وينادي على أهل القرية ليخبرهم أن هدايته كانت على يد الشيخ "محارب" وطلب من الناس أن يسمعوا كلامه.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16

وكان الشيخ "محارب" يلقي خطبة على الناس في المسجد، وهو يحذرهم من نار جهنم وشدة لهيبها الذي سيُحرقون فيه إذا قاموا بأي فعل حرام، فيدخل أحمد أمين الشيخ "عرفات" في الخطبة الأمر الذي يغضب فتحي عبد الوهاب، ولكن عرفات يكشف جرم الشيخ محارب من كونه يأخذ صندوق التبرعات بالمسجد إلى بيته وأن مكانه في المسجد، ولذلك يقرر الشيخ "محارب" إعادة الصندوق إلى الجامع، بالرغم من اعتراض رجاله على إعادته. ثم ذهب خلدون إلى محمد جمعة "الشيخ يسري" حتي يشعل الفتنة بينه وبين عرفات .

وتنتهي الحلقة 16 بطلب وفاء عامر "هلالة " الطلاق من رياض الخولي الحاج "عجمي" لأنه سيتزوج عليها، وأصرت على موقفها حتي طلقها.

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



الفنان أحمد مجدي في دور حمدي بجزيرة غمام



الفنانة عايدة فهمي في دور مليحة



جزيرة غمام 16



جنازة مليحة



فتحي عبد الوهاب