شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون حلقة 16.. براعة نبيل تستخلص خطة داعش السرية من صفوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل العائدون تطورات عديدة، فبعدما تم نقل "صفوان" إلى مصر، قابله "نبيل" محمود عبد المغنى، وتمكن من اخذ المعلومات الخاصة بخطة نقل جنود داعش للدول المحيطة عقب حيلة ذكية إذ اقنعه بأنه لن يعطيه أية أموال لأن جهازهم لا يدفع أموال، ولكنه لن يرسل حساباته فى البنوك للدولة الذى يعمل بها، وبالتالى ستظل فى أمان.



العائدون 16

مسلسل العائدون حلقة 16

كما أكد "نبيل" أنه يعرف ان "صفوان" ليس خائن لوطنه، وبرر له الحصول على المعلومات بقوله : "اللى بيحصل ده اكبر منكوا، وانتوا مجرد منفذين للخطة، فبالتالى انت مش بتخون بلدك اما تدينا الخطة، ولا بتخون الجهاز اللى انت فيه لأن دولتك مش هتتأثر".



محمود عبد المغنى

مسلسل العائدون حلقة 16

وهو ما دفع صفوان للبوح بكل ما يعلم، ليقوم عبد المغنى "نبيل" بابلاغ رئيس الجهاز بالخطة، ليخبره الأخير بأنه سيسافر للدول التى من المفترض أن يصل لها جنود داعش كـ "ترانزيت" فى اسيا للتنقل بعدها لاوروبا الشرقية وافريقيا والمنطقة برمتها.

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".