هذه أقرب الأعمال إلى قلب باسم ياخور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان باسم ياخور ضيفاً، على برنامج ” ليالي رمضاني” المذاع على قناة mbc، وخلال اللقاء تطرق في حديثه عن أعمال فنية قدمها وقريبة من قلبه، لكونها حققت له طفرة في مشواره الفني.

وقال باسم ياخور، إن هناك أعمال فنية قدمها محببة و قريبة من قلبه لانها قدمت لحياته المهنية الكثير، منها على سبيل المثال مسلسل ” خالد ابن الوليد” الذي نقله من مرحلة إلى مرحلة آخرى تماما، وأيضا الأعمال التي تواجد بها المخرج الراحل حاتم علي وشارك بها باسم ياخور هى الآخرى محببة لقلبه لأنها ساهمت في تحقيق قفزة نوعيه له، مثل مسلسل “صلاح الدين” و”صقر قريش” و”ملوك الطواف”

وأثنى باسم ياخور على المخرج الراحل حاتم علي لأنه راهن عليه في مثل هذه النوعية من الأعمال الدرامية ، في الوقت الذي لم يراهن عليه مخرجين آخرين.