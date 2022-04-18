نبيلة عبيد تدافع مجددًا عن لقب “نجمة مصر الأولى”.. لم أحصل عليه من فراغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية في أقل من اسبوع دافعت الفنانة نبيلة عبيد عن لقبها “نجمة مصر الأولى” بعد عرضه على النجمتين منى زكي وياسمين عبد العزيز، وقالت نبيلة أنها لم تحصل على اللقب من فراغ بل أتي من خلال 98 فيلم ومشوار فني كبير مع كبار الأدباء والكتاب والمخرجين منهم نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ووحيد حامد وبشير الديك.

وأِضافت الفنانة نبيلة عبيد من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سيد على في برنامح “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” قائلة: أنا نسيت حياتي الشخصية من أجل فني، وكنت بمشي في الشوارع ألاقي أسمي التالت على الأفيش أقول بكره هيبقى التاني، أقول التاني بكره هيبقى الأول، لحد ما بقى اسمي لوحدي على الأفيش وأنا ضحيت كتير عشان ده يحصل.

وكشفت نبيلة قصة حصولها على اللقب قائلة: لقب نجم مصر الأولى جيه من خلال أحد الموزعين السينمائيين الذي ذهب للمنتج إبراهيم شوقي لشراء حقوق عرض أفلام، منهم فيلم لنبيلة عبيد على رأس قائمة أفلام تانية، ومن هنا جاء اللقب، اللي أعتقد أنه أصبح يخصني وصعب أن حد ياخده حاليًا إلا إذا عمل تاريخ زيي ساعتها يستحق لقب مثله.

وتجاهلت نبيلة التعليق على استحقاق منى زكي أو ياسمين عبد العزيز للقب “نجمة مصر الأولى”، وأيدت مقدمة سيد علي حول ضرورة احترام التاريخ الفني، وأن لقب سيدة الشاشة العربية صار ملكا للنجمة الراحلة فاتن حمامة، وكذلك لقب نجمة مصر الأولى سيظل لقبها إلى الأبد.

وسبق أن دافعت نبيلة عبيد عن لقبها التاريخي ” نجمة مصر الأولى” بعدما اقترحت الإعلامية أسما إبراهيم أثناء استضافتها للنجم أحمد السعدني أن يذهب اللقب للنجمة منى زكي أو الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووضعت نبيلة منشورا مطولا شرحت فيه لماذا استحقت اللقب.

نبيله عبيد قامت بنشر جزء من برنامج “حبر سري” عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وعلقت عليه بتوضيح بعنوان ” يعني إيه لقب نجمة مصر الأولى… يعني مشوار فني حافل فيه اكتر من ٩٨ فيلم للسينما معظمها من الأعمال الفنية الكبيرة اللي حققت نجاح كبير لسه عايشه و بتعرض دايما على شاشات التلفزيون و إيرادات ضخمة في شباك التذاكر و حققت أرباحا عظيمة للمنتجين ده غير الجوائز الفنية العديدة في مصر و العالم العربي…و برضه غير أعمالي في التلفزيون و الإذاعة و المسرح.

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد: من هنا جاء لقب نجمة مصر الأولى…..شكرا للنجم الشاب أحمد السعدني على رده التلقائي و أنا برضه أكن له ذات المحبة و الاحترام و الإعجاب.. و هي فرصة مني لتحيته و تحية النجمات الشابات الثلاث.

وتدخلت مقدمة البرنامج أسما إبراهيم بتعليق وجهت فيه الدعوة لنبيلة عبيد للمشاركة في البرنامج وقالت إنها كانت وستظل “نجمة مصر الأولى، وأضافت: حضرتك تاريخ عظيم وفعلا نجمة مصر الاولي واتمني حضرتك تنوريني في حبر سري.

ورد أحمد السعدني بتعليق آخر قال فيه: كلنا بنحبك و بنقدرك و بنحترمك كل سنه و حضرتك طيبه.