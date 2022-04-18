حمو بيكا يستجدي تعاطف الجمهور.. “كفاية تجرحوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناشد مغني المهرجانات الشعبي حمو بيكا، الفنان نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن التنمر به، ومعايرته بأنه لا يجيد القراءة أو الكتابة، أو انتفاخ بطنه وزيادة وزنه، أو حتى السخرية من مرضه، مؤكدا أنه إنسان من لحم ودم ولديه قلب يتأثر بهذه السخرية.

وأضاف حمو بيكا في منشور مطول عبر حسابه على موقع “فيسبوك” يستجدي فيه تعاطف الجمهور: “يا جماعة ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، اتنـمر عليا مرة واثنين وتلاته ولسه فيه ناس بتنمر عليا، لحساب مين كل ده، انا بني آدم زي زيكم والله”.

وتابع موجها حديثه لنقيب المهن الموسيقية قائلا: “الأستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة واتنـمرت عليا وانت اخويا الكبير، وأنا مسامح والله، بس كفاية بالله عليك انا اه مش بعرف اقرا واكتب بس ربنا خلقني بقلب احس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟!”.

وأضاف: “أنا من 5 سنين بعاني، بس هما شايفين ان إحنا مبسوطين وفرحانين، لا أنتم اللي مبسوطين لأن معاكم ومعاكم وعندكم كتير بس عمرنا ما بصينا ليكم، ليه لما يكون معايا حاجه تحسدوني عليها وعايزنيها؟، ده غير مرضي اللي بدفع فلوس كتير خلال شهر واحد”.

وتابع حمو بيكا: “حسوا بمشاعري، لو أخطأت في حاجه تعالى وحاسبني وعلمني الصح من الغلط، أنا فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير لا يعلم بيها إلا ربنا، أرجوكم كفاية”.

واختتم: “أتمنى تحكموا بينا بالعدل، وربنا سبحانه وتعالى قال: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، كفاية تنمر عليا وافتكروا كلام ربنا، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ)”.