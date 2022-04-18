نادين نجيم متألقة بالأبيض.. إطلالة تفيض جمالًا وأنوثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نجيم الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة من جلسة تصوير كانت قد عقدتها منذ فترة.

وظهرت نادين نجيم بكامل أنوثتها في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” إذ تألقت بإطلالة في غاية الجمال والأناقة، وعلّقت قائلةً: “الإحساس بالأبيض”.

يذكر أن نادين نجيم التي قررت الابتعاد هذا العام عن المنافسة الدرامية في رمضان لانشغالها بمشروعها الجمالي الخاص، كانت قد أطلّت على الجمهور من خلال إعلان دعائي ضخم لصالح شركة “زين” للاتصالات.

وحقق إعلان نادين لشركة “زين” نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا إذ تخطى 2 مليون مشاهدة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام بعد مرور 9 ايام على صدوره، أما على قناة “زين” في موقع “يوتيوب” فحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ بداية شهر رمضان.